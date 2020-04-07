Омбудсман закликала ЗМІ та публічних людей уникати дискримінації ЛГБТ-спільнот
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини закликала ЗМІ та публічних людей уникати дискримінації, зокрема, не проявляти дискримінацію до ЛГБТ-спільнот в умовах епідемії. Такі випадки були виявлені Уповноваженим. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Офісу Омбудсмана України.
“Під час моніторингу ЗМІ і соціальних мереж, а також опрацювання звернень окремих осіб та правозахисних громадських організацій Уповноваженим ВРУ з прав людини виявлено непоодинокі випадки поширення мови ворожнечі стосовно меншин, а також дискримінаційні повідомлення за ознаками віку, національності, приналежності до певної професії, сексуальної орієнтації, та гендерної ідентичності та іншими ознаками”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прикладом таких висловлювань є оприлюднення багатьма ЗМІ виступу представника окремої релігійної організації, в якому він вказує на представників ЛГБТІ-спільноти, як причину поширення коронавірусної хвороби.
Окрім того, зазначається, що представники ЛГБТІ-спільноти на даний момент є однією з найменш захищених груп населення.
“Уповноважений закликає публічних осіб не допускати поширення повідомлень, які містять ознаки дискримінації, засоби масової інформації — не публікувати матеріали, які є прикладом мови ворожнечі стосовно будь-якої категорії осіб, а громадян — бути толерантними один до одного та поважати права і свободи своїх співгромадян”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з чеським колегою Томашем Петршічеком, що права громадян України у Чехії під час коронавірусної кризи будуть захищені, штрафи за протерміновані документи не будуть накладатися, а для руху між Україною та Чехією буде працювати спеціальний транзитний коридор через Словаччину.