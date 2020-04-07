Омбудсман закликала ЗМІ та публічних людей уникати дискримінації ЛГБТ-спільнот

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини закликала ЗМІ та публічних людей уникати дискримінації, зокрема, не проявляти дискримінацію до ЛГБТ-спільнот в умовах епідемії. Такі випадки були виявлені Уповноваженим. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Офісу Омбудсмана України.