Омбудсман призвала СМИ и публичных людей избегать дискриминации ЛГБТ-сообществ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека призвала СМИ и публичных людей избегать дискриминации, в частности, не проявлять дискриминацию ЛГБТ-сообществ в условиях эпидемии. Такие случаи были выявлены Уполномоченным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Офиса Омбудсмана Украины.
“Во время мониторинга СМИ и социальных сетей, а также обработки обращений отдельных лиц и правозащитных общественных организаций Уполномоченным ВРУ по правам человека обнаружено отдельные случаи распространения языка вражды в отношении меньшинств, а также дискриминационные сообщение по признакам возраста, национальности, принадлежности к определенной профессии, сексуальной ориентации и гендерной идентичности и другим признакам”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что примером таких высказываний является обнародование многими СМИ выступления представителя отдельной религиозной организации, в котором он указывает на представителей ЛГБТ-сообщества, как причину распространения коронавирусной болезни.
Кроме того, отмечается, что представители ЛГБТ-сообщества на данный момент являются одной из наименее защищенных групп населения.
“Уполномоченный призывает публичных лиц не допускать распространения сообщений, содержащих признаки дискриминации, средства массовой информации — не публиковать материалы, которые являются примером языка вражды в отношении какой-либо категории лиц, а граждан — быть толерантными друг к другу и уважать права и свободы своих сограждан”, — говорится в сообщении.
Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с чешским коллегой Томашем Петршичеком, что права граждан Украины в Чехии во время коронавирусного кризиса будут защищены, штрафы за просроченные документы не будут накладываться, а для движения между Украиной и Чехией будет работать специальный транзитный коридор через Словакию.