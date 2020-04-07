Омбудсман призвала СМИ и публичных людей избегать дискриминации ЛГБТ-сообществ

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека призвала СМИ и публичных людей избегать дискриминации, в частности, не проявлять дискриминацию ЛГБТ-сообществ в условиях эпидемии. Такие случаи были выявлены Уполномоченным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Офиса Омбудсмана Украины.