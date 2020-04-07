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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72776 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85915 просмотра

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Омбудсман призвала СМИ и публичных людей избегать дискриминации ЛГБТ-сообществ

Омбудсман призвала СМИ и публичных людей избегать дискриминации ЛГБТ-сообществ

Киев  •  УНН

 • 11343 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека призвала СМИ и публичных людей избегать дискриминации, в частности, не проявлять дискриминацию ЛГБТ-сообществ в условиях эпидемии. Такие случаи были выявлены Уполномоченным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Офиса Омбудсмана Украины.

“Во время мониторинга СМИ и социальных сетей, а также обработки обращений отдельных лиц и правозащитных общественных организаций Уполномоченным ВРУ по правам человека обнаружено отдельные случаи распространения языка вражды в отношении меньшинств, а также дискриминационные сообщение по признакам возраста, национальности, принадлежности к определенной профессии, сексуальной ориентации и гендерной идентичности и другим признакам”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что примером таких высказываний является обнародование многими СМИ выступления представителя отдельной религиозной организации, в котором он указывает на представителей ЛГБТ-сообщества, как причину распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, отмечается, что представители ЛГБТ-сообщества на данный момент являются одной из наименее защищенных групп населения.

“Уполномоченный призывает публичных лиц не допускать распространения сообщений, содержащих признаки дискриминации, средства массовой информации — не публиковать материалы, которые являются примером языка вражды в отношении какой-либо категории лиц, а граждан — быть толерантными друг к другу и уважать права и свободы своих сограждан”, — говорится в сообщении.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с чешским коллегой Томашем Петршичеком, что права граждан Украины в Чехии во время коронавирусного кризиса будут защищены, штрафы за просроченные документы не будут накладываться, а для движения между Украиной и Чехией будет работать специальный транзитный коридор через Словакию.

Украинские Национальные Новости

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