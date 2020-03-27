У Чехії каратимуть роботодавців за дискримінацію українських громадян - МЗС

КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з чеським колегою Томашем Петршічеком, що права громадян України у Чехії під час коронавірусної кризи будуть захищені, штрафи за протерміновані документи не будуть накладатися, а для руху між Україною та Чехією буде працювати спеціальний транзитний коридор через Словаччину. Про це йшлося 27 березня під час їхньої телефонної розмови, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.