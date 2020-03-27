У Чехії каратимуть роботодавців за дискримінацію українських громадян - МЗС

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з чеським колегою Томашем Петршічеком, що права громадян України у Чехії під час коронавірусної кризи будуть захищені, штрафи за протерміновані документи не будуть накладатися, а для руху між Україною та Чехією буде працювати спеціальний транзитний коридор через Словаччину. Про це йшлося 27 березня під час їхньої телефонної розмови, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України.

"Ми спостерігаємо ознаки рецесії у Європі. Ви знаєте не гірше за мене про тисячі українських робітників в Чехії і загрози звільнень через закриття підприємств. Потрібно переконатися, щоб законні права громадян України були дотримані. Щоб роботодавці ставилися до всіх по закону. Незалежно від національного походження”, - зауважив Кулеба.

Томаш Петршічек запевнив, що уряд Чехії пильнує, аби громадянам України гарантувалися всі законні права, а підприємства дотримувалися трудового права.

"Компанії, які вдаватимуться до дискримінаційних кроків чи не будуть виконувати зобов’язання, втратять право брати участь в низці урядових програм. Міністр закордонних справ Чехії також запевнив Дмитра Кулебу, що документи на перебування громадян України в Чехії будуть продовжені на період пандемії, і штрафів за прострочені документи не накладатимуть", - повідомили в пресслужбі МЗС.

Повідомляється також, що глави МЗС України та Чехії домовилися організувати транзитний коридор для чеських та українських громадян через Словаччину.

Крім того, Кулеба звернув увагу колеги на спроби Росії послабити санкції під прикриттям пандемії коронавірусу. Він наголосив на необхідності збереження санкцій. Глава МЗС Чехії підтвердив, що поділяє такий підхід, і санкції проти РФ повинні бути збережені до виконання нею зобов’язань.

Нагадаємо, раніше сьогодні Кулеба домовився з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у ході телефонної розмови, що дві країни спільно докладатимуть зусиль для збереження торгівлі та підтримки економік.

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