В Чехии будут наказывать работодателей за дискриминацию украинских граждан - МИД

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с чешским коллегой Томашем Петршичеком, что права граждан Украины в Чехии во время коронавирусного кризиса будут защищены, штрафы за просроченные документы не будут накладываться, а для движения между Украиной и Чехией будет работать специальный транзитный коридор через Словакию. Об этом шла речь 27 марта в ходе их телефонного разговора, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Украины.