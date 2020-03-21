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У Німеччині за добу зафіксували понад 700 випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 14687 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За добу у Німеччині кількість хворих на COVID-19 зросла на 705 випадків і тепер становить 16 662. Померло вже 47 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Німеччина повідомила про ще 705 випадків коронавірусу протягом останніх 24 годин, загалом — 16 662. Про це повідомляє Інститут Роберта Коха, центр з боротьби та контролю захворювань. Також було зареєстровано 16 нових смертельних випадків, пов’язаних з коронавірусом, в результаті чого загальна кількість зросла до 47”, — повідомили в ЗМІ.

Вказано, що уряд планує переглянути заходи щодо стримування коронавірусу, але ще дискутують щодо введення комендантських годин.

Нагадаємо, в Баварії наклали обмеження на в’їзд, щоб стримувати поширення COVID-19.

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