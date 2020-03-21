В Германии за сутки зафиксировали более 700 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За сутки в Германии количество больных COVID-19 выросла на 705 случаев и теперь составляет 16 662. Умерло уже 47 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“Германия сообщила о еще 705 случаев коронавируса в течение последних 24 часов, в общем — 16 662. Об этом сообщает Институт Роберта Коха, центр по борьбе и контролю заболеваний. Также было зарегистрировано 16 новых смертельных случаев, связанных с коронавируса, в результате чего общее количество выросло до 47”, — сообщили в СМИ.
Указано, что правительство планирует пересмотреть меры по сдерживанию коронавируса, но еще дискутируют о введении комендантского часа.
Напомним, в Баварии наложили ограничения на въезд, чтобы сдерживать распространение COVID-19.