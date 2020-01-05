У Німеччині побоюються спіралі насильства на Близькому Сході

КИЇВ. 5 січня. УНН. Уряд Німеччини використовує всі можливі дипломатичні канали, щоб протидіяти подальшій ескалації ситуації на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Серед інших заходів вона має намір провести прямі переговори з Тегераном. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас в інтерв’ю виданню Bild, опублікованому в суботу, 4 січня, передає УНН.