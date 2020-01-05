У Німеччині побоюються спіралі насильства на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Уряд Німеччини використовує всі можливі дипломатичні канали, щоб протидіяти подальшій ескалації ситуації на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Серед інших заходів вона має намір провести прямі переговори з Тегераном. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас в інтерв’ю виданню Bild, опублікованому в суботу, 4 січня, передає УНН.
“У найближчі дні ми будемо використовувати всі важелі для протидії подальшої ескалації ситуації — в ООН, в ЄС і в діалозі з нашими партнерами в регіоні, в тому числі в переговорах з Іраном”, — заявив Маас.
Міністр зазначив, що знаходиться в тісному контакті з главами британського і французького МЗС Домініком Раабе і Жан-Івом Ле Дріану, а також з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Боррелем і держсекретарем США Майклом Помпео.
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За словами Мааса, “будь-яка провокація зараз може привести до неконтрольованої спіралі насильства з непередбачуваними наслідками, як для всього регіону, так і для європейської безпеки”. Він зазначив, що мета Німеччини полягає в тому, щоб не допустити військової ескалації, зберегти стабільність і цілісність Іраку і перешкодити бойовикам з терористичного угруповання “Ісламська держава” зміцнити свої позиції, скориставшись ситуацією, що склалася.
Він підкреслив, що боротьба з джихадистами — в інтересах Німеччини, і назвав участь бундесверу в місії в Іраку важливим елементом протидії ІД.
Іранський генерал Касем Сулеймані був убитий в ніч на 3 січня за наказом президента США Дональда Трампа в результаті американського ракетного удару по колоні автомобілів поблизу міжнародного аеропорту Багдада. Разом з генералом загинули кілька видних іракських політиків і воєначальників. Сулеймані очолював елітний підрозділ “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яке здійснює військові і таємні операції за межами Ірану.
Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.
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