В Германии опасаются спирали насилия на Ближнем Востоке

КИЕВ. 5 января. УНН. Правительство Германии использует все возможные дипломатические каналы, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Среди других мероприятий она намерена провести прямые переговоры с Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild, опубликованном в субботу, 4 января, передает УНН.