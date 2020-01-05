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В Германии опасаются спирали насилия на Ближнем Востоке

В Германии опасаются спирали насилия на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

 • 12205 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Правительство Германии использует все возможные дипломатические каналы, чтобы противодействовать дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Среди других мероприятий она намерена провести прямые переговоры с Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild, опубликованном в субботу, 4 января, передает УНН.

“В ближайшие дни мы будем использовать все рычаги для противодействия дальнейшей эскалации ситуации — в ООН, в ЕС и в диалоге с нашими партнерами в регионе, в том числе в переговорах с Ираном”, — заявил Маас.

Министр отметил, что находится в тесном контакте с главами британского и французского МИД Домиником Раабе и Жан-Ивом Ле Дриану, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреллем и госсекретарем США Майклом Помпео.

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По словам Мааса, “любая провокация сейчас может привести к неконтролируемой спирали насилия с непредсказуемыми последствиями, как для всего региона, так и для европейской безопасности”. Он отметил, что цель Германии заключается в том, чтобы не допустить военной эскалации, сохранить стабильность и целостность Ирака и помешать боевикам с террористической группировки “Исламское государство” укрепить свои позиции, воспользовавшись сложившейся ситуацией.

Он подчеркнул, что борьба с джихадистами — в интересах Германии, и назвал участие бундесвера в миссии в Ираке важным элементом противодействия ИГ.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

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