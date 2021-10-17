У Німеччині партія "Зелених" проведе голосування за продовження переговорів про коаліцію

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Повідомляється, що партія "Зелених" веде попередні переговори з СДПН і Вільними демократами. На даний момент всі три сторони підтримали офіційні переговори про створення коаліції. У неділю на загальне з'їзді делегати офіційно підтвердять цей крок. У неділю 99 делегатів партії "Зелених" зберуться в Берліні в будівлі конгресу, щоб голосувати з цього питання, однак залишається неясним, скільки з них візьме участь у голосуванні. Рішення очікується до 16:00.

Недільний збори - невелика партійна конференція, яка є вищим органом партії "Зелених", які приймають рішення в період між партійними конференціями. В її складі 16 членів ради партії, делегати національних асоціацій, глава парламентської групи Бундестагу, європейські парламентарії, а також представники її молодіжного крила.

Нагадаємо Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), "Союз-90"/"Зелені" і ліберальна Вільна демократична партія (ВДП) домовилися перейти від так званих зондуючих переговорів до коаліційних на шляху до створення нового уряду ФРН.

Потенційний майбутній канцлер ФРН, кандидат від СДПН Олаф Шольц за підсумками консультацій зазначив, що "вдалося домовитися за загальним документом, який є основою для прийняття рішення (про коаліційні переговори)".