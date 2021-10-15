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Выборы в Германии: социал-демократы, "зеленые" и либералы договорились перейти к коалиционным переговорам

Выборы в Германии: социал-демократы, "зеленые" и либералы договорились перейти к коалиционным переговорам

Киев  •  УНН

 • 38895 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным на пути к созданию нового правительства ФРГ. Об этом говорится в опубликованном в пятницу по итогам встречи лидеров партий заявлении, пишет УНН.

Детали

“Мы убеждены в том, что мы можем заключить амбициозный и надежный коалиционный договор”, — говорится в документе.

Потенциальный будущий канцлер ФРГ, кандидат от СДПГ Олаф Шольц по итогам консультаций отметил, что “удалось договориться по общему документу, который является основой для принятия решения (о коалиционных переговорах)”. “Это очень хороший результат, который ясно дает понять, что в Германии может быть образовано правительство”, — сказал он. Ранее Шольц выразил уверенность в том, что новый кабмин в Германии будет сформирован до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Контекст

Зондирующие переговоры проводятся с целью понять готовность партий к компромиссам в случае участия в новом правительстве, после них начинаются собственно коалиционные переговоры, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора, и распределяться министерские посты. По сути, переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, “зеленые” и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабмин.

Коалицию в составе СДПГ, “зеленых” и либералов в Германии называют “Светофором” (по цветам, символизирующим партии). На федеральном уровне такой альянс еще ни разу не правил, но на региональном он существует, например, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Большинство жителей Германии — 62%, как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные телеканалом ZDF, — считают такой вариант коалиции наиболее оптимальным для будущего страны, 19% охарактеризовали подобный альянс как нежелательный, а для 16% опрошенных этот вопрос вообще не представляет никакого интереса. В опросе, проводившемся с 12 по 14 октября, приняли участие 1 329 человек.

На парламентских выборах, прошедших 26 сентября, победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" — 14,8%, правопопулистская “Альтернатива для Германии” — 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9% голосов.

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