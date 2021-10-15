Вибори у Німеччині: соціал-демократи, "зелені" та ліберали домовилися перейти до коаліційних переговорів

Деталі

“Ми переконані в тому, що ми можемо укласти амбітний і надійний коаліційний договір”, — йдеться у документі.

Потенційний майбутній канцлер ФРН, кандидат від СДПН Олаф Шольц за підсумками консультацій зазначив, що “вдалося домовитися за загальним документом, який є основою для прийняття рішення (про коаліційні переговори)”. “Це дуже хороший результат, який ясно дає зрозуміти, що у Німеччині може бути утворено уряд”, — сказав він. Раніше Шольц висловив упевненість в тому, що новий кабмін у Німеччині буде сформований до католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

Контекст

Зондувальні переговори проводяться з метою зрозуміти готовність партій до компромісів у разі участі в новому уряді, після них починаються власне коаліційні переговори, коли будуть за пунктами розбиратися програми, які ляжуть в основу майбутнього коаліційного договору, і розподілятися міністерські пости. По суті, перехід до коаліційних переговорів означає, що СДПН, “зелені” і ВДП усунули основні розбіжності і сформують кабмін.

Коаліцію у складі СДПН, “зелених” і лібералів у Німеччині називають “Світлофор” (за кольорами, які символізують партії). На федеральному рівні такий альянс ще жодного разу не правив, але на регіональному він існує, наприклад, у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Більшість жителів Німеччини — 62%, як свідчать результати опитування громадської думки, опубліковані телеканалом ZDF, — вважають такий варіант коаліції найбільш оптимальним для майбутнього країни, 19% охарактеризували подібний альянс як небажаний, а для 16% опитаних це питання взагалі не становить жодного інтересу. В опитуванні, що проводилося з 12 по 14 жовтня, взяли участь 1 329 осіб.

На парламентських виборах, що пройшли 26 вересня, перемогла Соціал-демократична партія Німеччини, отримавши 25,7% голосів. Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів набрав всього 24,1% голосів, що стало найгіршим результатом в його історії. Вільна демократична партія отримала 11,5% голосів, “Союз-90”/“Зелені” — 14,8%, правопопулістська “Альтернатива для Німеччини” — 10,3%. У Бундестаг також завдяки трьом прямим мандатів пройшла Ліва партія з 4,9% голосів.