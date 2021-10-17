В Германии партия "Зеленых" проведет голосование за продолжение переговоров о коалиции
Киев • УНН
КИЕВ.17 октября. УНН. Партия "Зеленых" Германии в воскресенье проведет голосование за официальное начало переговоров по коалиции с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ) и Свободными демократами. Об этом сообщает информагентство DPA, передает УНН.
Детали
Сообщается, что партия "Зеленых" ведет предварительные переговоры с СДПГ и Свободными демократами. На данный момент все три стороны поддержали официальные переговоры о создании коалиции. В воскресенье на всеобщем съезде делегаты официально подтвердят этот шаг. В воскресенье 99 делегатов партии “Зеленых” соберутся в Берлине в здании конгресса, чтобы голосовать по этому вопросу, однако остается неясным, сколько из них примет участие. Решение ожидается к 16:00.
Воскресное собрание - небольшая партийная конференция, которая является высшим органом партии "Зеленых", принимающим решения в период между партийными конференциями. В ее составе 16 членов совета партии, делегаты государственных ассоциаций, глава парламентской группы Бундестага, европейские парламентарии, а также представители ее молодежного крыла. Напомним Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным на пути к созданию нового правительства ФРГ.
Потенциальный будущий канцлер ФРГ, кандидат от СДПГ Олаф Шольц по итогам консультаций отметил, что “удалось договориться по общему документу, который является основой для принятия решения (о коалиционных переговорах)”.