У Німеччині демонстрація курдів переросла в сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У німецькому місті Дюссельдорф в суботу демонстрація курдів за звільнення лідера “Робітничої партії Курдистану” Абдулли Оджалана, який відбуває покарання у в’язниці в Туреччині, переросла в сутички з поліцією, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Повідомляється, що багато демонстрантів несли в руках прапори із портретами А.Оджалана, попри заборону використання зображення лідера РПК, яка ще з 1993 року визнана в ФРН терористичною організацією. Правоохоронці зупинили ходу з вимогою згорнути прапори, після цього учасники акції почали кидати в них різними предметами. У відповідь був застосований перцевий газ. Кількох демонстрантів затримали.
Також зазначено, що під час сутичок було поранено 12 поліцейських. Щонайменше троє демонстрантів було травмовано.
За даними поліції, на акцію прийшли близько шести тисяч людей. Організатори очікували до 25 тисяч учасників.
Як повідомляв УНН, у Барселоні тисячі каталонців вийшли на протести проти арешту екс-міністрів.