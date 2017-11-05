В Германии демонстрация курдов переросла в столкновения с полицией

Сообщается, что многие демонстранты несли в руках флаги с портретами А.Оджалана, несмотря на запрет использования изображения лидера РПК, которая еще с 1993 года признана в ФРГ террористической организацией. Правоохранители остановили ходу с требованием свернуть флаги, после этого участники акции начали бросать в них различными предметами. В ответ был применен перцовый газ. Несколько демонстрантов были задержаны.

Также отмечено, что во время столкновений были ранены 12 полицейских. По меньшей мере трое демонстрантов были травмированы.

По данным полиции, на акцию пришли около шести тысяч человек. Организаторы ожидали до 25 тысяч участников.

Как сообщал УНН, в Барселоне тысячи каталонцев вышли на протесты против ареста экс-министров.