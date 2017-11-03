У Барселоні тисячі каталонців вийшли на протести проти арешту екс-міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Барселоні увечері в четвер, 2 листопада, десятки тисяч людей прийшли до будівлі регіонального парламенту, вимагаючи звільнення заарештованих в четвер колишніх каталонських міністрів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За даними поліції, у протестах взяли участь близько 20 тисяч осіб.
Крім того, свій протест проти ув'язнення екс-міністрів висловила також мер Барселони Ада Колау, яка назвала арешти проявом "авторитаризму" і "жагою помсти".
Також повідомляється, що акції протесту відбулися у Жироні та Таррагоні.
Засудив арешт колишніх міністрів і футбольний клуб "Барселона", який заявив про солідарність із ув'язненими та їхніми родинами.
Як повідомляв УНН, суд Іспанії заарештував вісьмох колишніх членів каталонської адміністрації.