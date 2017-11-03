В Барселоне тысячи каталонцев вышли на протесты против ареста экс-министров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Барселоне вечером в четверг, 2 ноября, десятки тысяч людей пришли к зданию регионального парламента, требуя освобождения арестованных в четверг бывших каталонских министров, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным полиции, в протестах приняли участие около 20 000 человек.
Кроме того, свой протест против заключения экс-министров выразила мэр Барселоны Ада Колау, которая назвала аресты проявлением "авторитаризма" и "жаждой мести".
Также сообщается, что акции протеста прошли в Жироне и Таррагоне.
Осудил арест бывших министров и футбольный клуб "Барселона", который заявил о солидарности с заключенными и их семьями.
Как сообщал УНН, суд Испании арестовал восьмерых бывших членов каталонской администрации.