В Барселоне тысячи каталонцев вышли на протесты против ареста экс-министров

По данным полиции, в протестах приняли участие около 20 000 человек.

Кроме того, свой протест против заключения экс-министров выразила мэр Барселоны Ада Колау, которая назвала аресты проявлением "авторитаризма" и "жаждой мести".

Также сообщается, что акции протеста прошли в Жироне и Таррагоне.

Осудил арест бывших министров и футбольный клуб "Барселона", который заявил о солидарности с заключенными и их семьями.

Как сообщал УНН, суд Испании арестовал восьмерых бывших членов каталонской администрации.