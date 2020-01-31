У Нікарагуа шестеро людей загинули під час нападу на індіанське село
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Шестеро людей загинули і 10 пропали без вісті після того, як група з 80 невідомих напала на одну з громад корінного населення на півночі Нікарагуа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Нападники використовували гвинтівки і дробовики, також спалили кілька будинків. Поліція на даний момент розслідує обставини інциденту. За попередніми даними, напад могли скоїти фермери, зацікавлені в розширенні плантацій сільськогосподарських культур.
Правозахисники з Міжамериканської комісії з прав людини засудила напад і закликали владу Нікарагуа "забезпечити дотримання міжнародних зобов'язань щодо захисту життя і територій корінних народів".
Нагадаємо, США ввели нові санкції проти режиму Ортеги в Нікарагуа.