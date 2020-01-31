В Никарагуа шесть человек погибли во время нападения на индейскую деревню
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Шесть человек погибли и 10 пропали без вести после того, как группа из 80 неизвестных напала на одну из общин коренного населения на севере Никарагуа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Нападавшие использовали винтовки и дробовики, также сожгли несколько домов. Полиция на данный момент расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, нападение могли совершить фермеры, заинтересованные в расширении плантаций сельскохозяйственных культур.
Правозащитники из Межамериканской комиссии по правам человека осудили нападение и призвали власти Никарагуа "обеспечить соблюдение международных обязательств по защите жизни и территорий коренных народов".
Напомним, США ввели новые санкции против режима Ортеги в Никарагуа.