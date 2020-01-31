В Никарагуа шесть человек погибли во время нападения на индейскую деревню

Нападавшие использовали винтовки и дробовики, также сожгли несколько домов. Полиция на данный момент расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, нападение могли совершить фермеры, заинтересованные в расширении плантаций сельскохозяйственных культур.

Правозащитники из Межамериканской комиссии по правам человека осудили нападение и призвали власти Никарагуа "обеспечить соблюдение международных обязательств по защите жизни и территорий коренных народов".

Напомним, США ввели новые санкции против режима Ортеги в Никарагуа.