США ввели новые санкции против режима Ортеги в Никарагуа

Новые санкции свидетельствуют о решимости США "использовать все экономические и дипломатические инструменты для привлечения правительства Даниэля Ортеги к ответственности за коррупцию и вопиющие нарушения прав человека, а также для поддержки борьбы никарагуанского народа за возвращение к демократии", говорится в заявлении Помпео.

Власти США заморозили все находящиеся в американской юрисдикции активы Рафаэля Ортеги, а также компаний Inversiones Zanzibar, Servicio De Proteccion Y Vigilancia и DNP. Всем гражданам США запрещено проводить какие-либо транзакции с Ортегой и вышеуказанными компаниями.

Рафаэль Ортега заведует финансами семьи никарагуанского президента и тесно работает с вице-президентом и первой леди Никарагуа Росарио Мурильо, которая уже находится под американскими санкциями. Сын президента использует компании Inversiones Zanzibar и Servicio De Proteccion Y Vigilancia для отмывания денег и других незаконных операций.

Servicio De Proteccion Y Vigilancia – компания в сфере безопасности, получающая миллионы долларов благодаря выгодным контрактам с правительством страны. Компании DNP принадлежит сеть автозаправочных станций, контролируемых семьей Ортега.

"Соединенные Штаты призывают режим Ортеги возобновить диалог с оппозицией и восстановить демократию в стране... Острый политический кризис в Никарагуа может быть разрешен только с помощью свободных и справедливых выборов, которые отразят волю никарагуанского народа", - заявил Майк Помпео.

Напомним, Канада ввела санкции против семьи президента Никарагуа.