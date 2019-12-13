США ввели нові санкції проти режиму Ортеги в Нікарагуа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сполучені Штати в четвер ввели нові фінансові санкції щодо Рафаеля Ортеги, сина нікарагуанського лідера Даніеля Ортеги, і трьох компаній, зареєстрованих в Нікарагуа. Про це йдеться в заяві держсекретаря Майка Помпео, опублікованому на сайті Держдепартаменту, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Нові санкції свідчать про рішучість США "використовувати всі економічні і дипломатичні інструменти для залучення уряду Даніеля Ортеги до відповідальності за корупцію і кричущі порушення прав людини, а також для підтримки боротьби нікарагуанського народу за повернення до демократії", йдеться в заяві Помпео.
Влада США заморозила всі активи Рафаеля Ортеги, які знаходяться в американській юрисдикції, а також компаній Inversiones Zanzibar, Servicio De Proteccion Y Vigilancia і DNP. Всім громадянам США заборонено проводити будь-які транзакції з Ортегою і вищевказаними компаніями.
Рафаель Ортега завідує фінансами сім'ї нікарагуанського президента і тісно працює з віце-президентом і першою леді Нікарагуа Росаріо Мурільо, яка вже знаходиться під американськими санкціями. Син президента використовує компанії Inversiones Zanzibar і Servicio De Proteccion Y Vigilancia для відмивання грошей та інших незаконних операцій.
Servicio De Proteccion Y Vigilancia - компанія в сфері безпеки, яка отримує мільйони доларів завдяки вигідних контрактів з урядом країни. Компанії DNP належить мережа автозаправних станцій, контрольованих сім'єю Ортега.
"Сполучені Штати закликають режим Ортеги відновити діалог з опозицією і відновити демократію в країні ... Гостра політична криза в Нікарагуа може бути дозволений тільки за допомогою вільних і справедливих виборів, які відіб'ють волю нікарагуанського народу", - заявив Майк Помпео.
Нагадаємо, Канада ввела санкції проти сім'ї президента Нікарагуа.