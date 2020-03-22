У Нігерії зафіксовано два випадки отруєння хлорохіном
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Нігерії лікарі зафіксували два випадки отруєння речовиною хлорохін. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg у Twitter.
"Нігерія повідомила про два випадки отруєння хлорохіном після того, як президент США Трамп похвалив антималярійний препарат як лікування від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в середу заявила про початок випробувань вакцини від коронавируса COVID-19.