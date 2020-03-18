У ВООЗ заявили про початок випробування вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в середу заявила про початок випробувань вакцини від коронавируса COVID-19. Про це сказано в заяві ВООЗ в соцмережі Twitter, передає УНН.
"Перше випробування вакцини почалося, всього через 60 днів після передачі генетичної послідовності коронавірусу. Це неймовірне досягнення. Ми дякуємо вченим усього світу, які зібралися разом, щоб систематично оцінювати експериментальну терапію", - заявив глава організації Тедрос Аданом Гебреісус.
Від імені ВООЗ він також закликав всі країни "застосовувати комплексний підхід з метою уповільнення передачі COVID19".
"Такий підхід рятує життя і економить час на розробку вакцин і методів лікування", додав Гебреісус.
Як повідомляв УНН, Всесвітня організація охорони здоров'я радить людям, які мають підозру на новий коронавірус, не вживати ібупрофен без консультації з лікарем.