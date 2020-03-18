В ВОЗ подтвердили, что при коронавирусе не стоит употреблять ибупрофен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения советует людям, которые имеют подозрение на новый коронавирус, не употреблять ибупрофен без консультации с врачом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Die Welt.
“Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует людям, которые имеют подозрение на коронавирусную инфекцию, не употреблять ибупрофен без консультации с врачом. Хотя нет никаких новых исследований, которые бы показывали, что ибупрофен связан с более высокой смертностью”, — заявила представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер в Женеве.
По ее словам, лучше употреблять парацетамол, если есть подозрение на коронавирус.
Отмечается, что информация о вреде противовоспалительных средств, таких, как ибупрофен, распространилась от министра здравоохранения Франции Оливье Верана. Также генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон посоветовал не принимать все нестероидные противовоспалительные средства, к которым относится ацетилсалициловая кислота, аспирин, и диклофенак.
Напомним, французские медики не рекомендуют пациентам с коронавирусом принимать ибупрофен.