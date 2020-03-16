Французькі медики не рекомендують пацієнтам з коронавірусом приймати ібупрофен
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Французькі медики не рекомендують вживати ібупрофен під час коронавірусу, оскільки він може посилити інфекцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Leeuwarder Courant.
"Фармацевти та чиновники з комітету з оцінки лікарських засобів радять пацієнтам з коронавірусом приймати парацетамол замість ібупрофену. У Франції не рекомендується вживання ібупрофену, оскільки цей знеболювальний засіб посилює вірусну інфекцію. Нідерландські експерти не настільки категоричні", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що ібупрофен знижує імунні реакцію через його протизапальну дію, що може бути ризиковим для інфекційних захворювань.
"Однак, не вистачає наукових доказів того, що ібупрофен є контрпродуктивним", - сказав представник нідерландської аптечної організації KNMP Ка Чун Чунг.
За його словами, коронавірус поки мало вивчений, щоб стверджувати про шкідливість ібупрофену. Однак, він не радить його використовувати, оскільки є ризик виникнення шлункової кровотечі та ураження нирок. Також взаємодія з іншими лікарськими засобами може викликати негативні побічні ефекти. У зв'язку з цим, радять приймати парацетамол, який має меншу кількість побічних ефектів.
"Це, безумовно, стосується людей із серцево-судинними захворюваннями та проблемами шлунково-кишкового тракту", - заявила прессекретар комітету з оцінки лікарських засобів.
Нагадаємо, у Франції понад 4,5 тисяч хворих на коронавірусну інфекцію, закривають відвідування публічних місць.