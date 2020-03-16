Французские медики не рекомендуют пациентам с коронавирусом принимать ибупрофен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Французские медики не рекомендуют употреблять ибупрофен при коронавирусе, поскольку он может усилить инфекцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Leeuwarder Courant.
"Фармацевты и чиновники из комитета по оценке лекарственных средств советуют пациентам с коронавирусом принимать парацетамол вместо ибупрофена. Во Франции не рекомендуется употребление ибупрофена, поскольку это обезболивающее средство усиливает вирусную инфекцию. Нидерландские эксперты не столь категоричны", - сообщили в СМИ.
Указано, что ибупрофен снижает иммунные реакции за его противовоспалительное действие, может быть рисковым для инфекционных заболеваний.
"Однако, не хватает научных доказательств того, что ибупрофен является контрпродуктивным", - сказал представитель нидерландской аптечной организации KNMP Ка Чун Чунг.
По его словам, коронавирус пока мало изучен, чтобы утверждать о вреде ибупрофена. Однако, он не советует его использовать, поскольку есть риск возникновения желудочного кровотечения и поражения почек. Также взаимодействие с другими лекарственными средствами может вызвать негативные побочные эффекты. В связи с этим, советуют принимать парацетамол, который имеет меньшее количество побочных эффектов.
"Это, безусловно, касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами желудочно-кишечного тракта", - заявила пресс-секретарь комитета по оценке лекарственных средств.
Напомним, во Франции более 4500 больных коронавирусной инфекцией, закрывают посещения публичных мест.