В ВООЗ підтвердили, що при коронавірусі не варто вживати ібупрофен
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я радить людям, які мають підозру на новий коронавірус, не вживати ібупрофен без консультації з лікарем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Die Welt.
“Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) радить людям, які мають підозру на коронавірусну інфекцію, не вживати ібупрофен без консультації з лікарем. Хоча немає ніяких нових досліджень, які б показували, що ібупрофен пов’язаний із більш високою смертністю”, — заявила представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер у Женеві.
За її словами, краще вживати парацетамол, якщо є підозра на коронавірус.
Зазначається, що інформація про шкідливість протизапальних засобів, таких, як ібупрофен, поширилась від міністра охорони здоров’я Франції Олів’є Верана. Також генеральний директор управління охорони здоров’я країни Жером Саломон порадив не вживати всі нестероїдні протизапальні засоби, до яких відноситься ацетилсаліцилова кислота, аспірин, та диклофенак.
Нагадаємо, французькі медики не рекомендують пацієнтам з коронавірусом приймати ібупрофен.