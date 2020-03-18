В ВОЗ заявили о начале испытания вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду заявила о начале испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сказано в заявлении ВОЗ в соцсети Twitter, передаёт УНН.
“Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим ученых всего мира, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию”, — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.
От имени ВОЗ он также призвал все страны “применять комплексный подход с целью замедления передачи COVID19”.
“Такой подход спасает жизни и экономит время на разработку вакцин и методов лечения”, добавил Гебреисус.
Как сообщал УНН, Всемирная организация здравоохранения советует людям, которые имеют подозрение на новый коронавирус, не употреблять ибупрофен без консультации с врачом.