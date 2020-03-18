В ВОЗ заявили о начале испытания вакцины от коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104502 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107210 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109152 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107806 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117338 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101786 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106019 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106790 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131686 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В ВОЗ заявили о начале испытания вакцины от коронавируса

В ВОЗ заявили о начале испытания вакцины от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 35492 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду заявила о начале испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом сказано в заявлении ВОЗ в соцсети Twitter, передаёт УНН.

“Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим ученых всего мира, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию”, — заявил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

От имени ВОЗ он также призвал все страны “применять комплексный подход с целью замедления передачи COVID19”.

“Такой подход спасает жизни и экономит время на разработку вакцин и методов лечения”, добавил Гебреисус.

Как сообщал УНН, Всемирная организация здравоохранения советует людям, которые имеют подозрение на новый коронавирус, не употреблять ибупрофен без консультации с врачом. 

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