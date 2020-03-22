В Нигерии зафиксировано два случая отравления хлорохином
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Нигерии врачи зафиксировали два случая отравления веществом хлорохин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg в Twitter.
"Нигерия сообщила о двух случаях отравления хлорохином после того, как президент США Трамп похвалил антималярийный препарат как лечение от коронавируса", - говорится в сообщении.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду заявила о начале испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.