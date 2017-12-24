У Нігерії внаслідок ДТП загинули 11 подружок нареченої
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У місті Кано на північному заході Нігерії внаслідок ДТП загинули 11 подружок нареченої. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на дорожню поліцію, передає УНН.
“Одинадцять подружок нареченої загинули в результаті ДТП після місцевого весілля у нігерійському місті Кано. Жінки супроводжували молодих по дорозі додому, коли водій транспортного засобу втратив управління і в’їхав у загороджувальну конструкцію”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що транспортний засіб від удару розірвало на дві частини. У результаті цього восьмеро жінок загинули на місці події, ще троє померли у лікарні.
Наразі у лікарні перебувають ще троє жінок, а також один чоловік — водій.
Попередньо, причиною аварії стало перевищення швидкості.
Як повідомляв УНН, мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Словаччині.