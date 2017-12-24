Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У передмісті Кошице в Словаччині у ДТП потрапив мікроавтобус з українцями, внаслідок аварії постраждали семеро людей. Про це повідомляє словацьке видання Nový Čas, передає УНН.
ДТП сталась у суботу 23 грудня - зіткнулись мікроавтобус Renault Master, який виїхав на зустрічну смугу, та легковик Suzuki Ignis.
Зазначається, що у мікроавтобусі перебували українці.
У результаті ДТП отримали травми семеро людей: шестеро українців і один словак. Їх, за даними видання, доставили до лікарні із травмами середньої тяжкості.
Причини ДТП та винуватець аварії встановлюються поліцією.
Як повідомляв УНН, у МЗС перевіряють інформацію про ДТП у Румунії із українцями.