У МЗС перевіряють інформацію про ДТП у Румунії із українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію, чи постраждали українці в ДТП у Румунії. Про це УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Поки що підтвердження немає, але ми перевіряємо інформацію. Уточнюємо, і коли отримаємо - повідомимо", - сказав В.Кирилич.
Додамо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у ДТП у Румунії постраждав громадянин України.
Як повідомляв УНН, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Словаччині загинув один громадянин України та ще двоє були травмовані.