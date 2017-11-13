У МЗС підтвердили загибель українця внаслідок ДТП у Словаччині

"За інформацією словацької поліції, зіткнулися два транспортні засоби, в одному з них було троє українців. Двоє травмовані, їх госпіталізували до місцевої лікарні, один з них, на жаль, загинув", - сказав він.

За словами В.Кирилича, причина та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує поліція, наразі проводиться слідство.

Офіційний представник департаменту консульської служби, посилаючись на слова словацької поліції, додав, що ДТП сталася 11 листопада о 22:40.

"За інформацією поліції, попередня причина цієї ДТП – водій мікроавтобуса, де їхало троє українців, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з транспортним засобом. Але питання причин та обстави потребує дослідження, поліція проводить слідство", - додав він.

Нагадаємо, раніше словацькі ЗМі повідомляли, що у словацькому селі Нижній Грабовець мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина.