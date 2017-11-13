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У МЗС підтвердили загибель українця внаслідок ДТП у Словаччині

У МЗС підтвердили загибель українця внаслідок ДТП у Словаччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Словаччині загинув один громадянин України та ще двоє були травмовані. Про це повідомив УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За інформацією словацької поліції, зіткнулися два транспортні засоби, в одному з них було троє українців. Двоє травмовані, їх госпіталізували до місцевої лікарні, один з них, на жаль, загинув", - сказав він.

За словами В.Кирилича, причина та обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує поліція, наразі проводиться слідство.

Офіційний представник департаменту консульської служби, посилаючись на слова словацької поліції, додав, що ДТП сталася 11 листопада о 22:40.

"За інформацією поліції, попередня причина цієї ДТП – водій мікроавтобуса, де їхало троє українців, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з транспортним засобом. Але питання причин та обстави потребує дослідження, поліція проводить слідство", - додав він.

Нагадаємо, раніше словацькі ЗМі повідомляли, що у словацькому селі Нижній Грабовець мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина.

Українські Національні Новини

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