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В МИД подтвердили гибель украинца в результате ДТП в Словакии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия в Словакии погиб один гражданин Украины и еще двое были травмированы. Об этом сообщил УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации словацкой полиции, столкнулись два транспортных средства, в одном из них было трое украинцев. Двое травмированы, их госпитализировали в местную больницу, один из них, к сожалению, погиб", - сказал он.

По словам В.Кирилича, причина и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция, проводится следствие.

Официальный представитель департамента консульской службы, ссылаясь на слова словацкой полиции, добавил, что ДТП произошло 11 ноября в 22:40.

"По информации полиции, предварительная причина этого ДТП - водитель микроавтобуса, где ехало трое украинцев, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством. Но вопрос причин и обстановки требует исследования, полиция проводит следствие", - добавил он.

Напомним, ранее словацкие СМИ сообщали, что в словацком селе Нижний Грабовец микроавтобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.

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