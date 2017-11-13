У Словачинні мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблий

Повідомляється, що аварія сталася 11 листопада близько 23:00. У ДТП зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинув 38-річний пасажир мікроавтобуса. Ще троє людей були тяжко травмовані та доправлені до лікарні.

Поліція встановлює причини ДТП.

Як повідомляв УНН, у Польщі розслідують обставини смертельного ДТП за участю українців.