У Словачинні мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У словацькому селі Нижній Грабовець мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина, ще троє отримали поранення, передає УНН з посиланням на Тopky.sk.
Повідомляється, що аварія сталася 11 листопада близько 23:00. У ДТП зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинув 38-річний пасажир мікроавтобуса. Ще троє людей були тяжко травмовані та доправлені до лікарні.
Поліція встановлює причини ДТП.
Як повідомляв УНН, у Польщі розслідують обставини смертельного ДТП за участю українців.