В Словакии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший

Сообщается, что авария произошла 11 ноября около 23:00. В ДТП столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате ДТП погиб 38-летний пассажир микроавтобуса. Еще три человека были тяжело травмированы и доставлены в больницу.

Полиция устанавливает причины ДТП.

Как сообщал УНН, в Польше расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием украинский.