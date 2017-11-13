В Словакии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В словацком селе Нижний Грабовец микроавтобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек, еще трое получили ранения, передает УНН со ссылкой на Тopky.sk.
Сообщается, что авария произошла 11 ноября около 23:00. В ДТП столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате ДТП погиб 38-летний пассажир микроавтобуса. Еще три человека были тяжело травмированы и доставлены в больницу.
Полиция устанавливает причины ДТП.
Как сообщал УНН, в Польше расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием украинский.