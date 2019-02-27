У Нігерії опозиція не визнає результати виборів

Центральна виборча комісія Нігерії оголосила, що президентом країни на другий термін переобрано Мохаммад Бухарі. За 76-річного Бухарі громадяни віддали 56% голосів з тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Головний його суперник - екс-віце-президент і бізнесмен Атік Абубакар - зібрав 41% голосів.

Спеціальний кореспондент повідомляє: "Лідер опозиції, Атіка Абубакар, відкинув результати виборів, назвавши їх помилковими, але попросив нігерійців зберігати спокій, уникати насильства і висловив намір швидше добиватися справедливості в судових інстанціях. Голова Народно-демократичної партії (People's Democratic Party), Уче Секондус , так само заявив, що результати відрізняються від результатів, оголошених на виборчих дільницях, і що його партія повністю їх відкидає. На момент публікації, оголошені до теперішнього часу результати показали, що з 36 штатів правляча партія APC (The All Progressives Congress) лідирувала в 15 штатах з 12 061 230 голосами, в той час як PDP (People's Democratic Party) відставала від неї, лідируючи в 12 штатах з 8 592 330 голосами. Створюється враження, жереб кинуто на користь правлячого президента і його партії ".



Корреспондент зазначає, що по всій країні зріс рівень напруженості.



"Багато офісів і школи або повністю закриті, або просто надають базові послуги. Більшість жителів побоюються, що після оприлюднення остаточних результатів конфлікт і напруженість між двома основними політичними партіями можуть загостритися", - повідомляє кореспондент.



У той же час зазначаючи, що більшість громадян Нігерії просто втомилися від тривалого виборчого процесу і очікують, що все це так чи інакше завершиться.



Як повідомляв УНН, в Нігерії 23 лютого відбулося голосування на виборах президента і губернаторів, яке було раніше перенесено з 16 лютого за рішенням влади. Офіційно голосування переносилося через те, що бюлетені були доставлені не на всі дільниці для голосування.