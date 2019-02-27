В Нигерии оппозиция не признает результаты выборов

Центральная избирательная комиссия Нигерии объявила, что президентом страны на второй срок переизбран Мохаммад Бухари. За 76-летнего Бухаре граждане отдали 56% голосов из тех, кто пришел на избирательные участки. Главный его соперник - экс-вице-президент и бизнесмен Атик Абубакар - собрал 41% голосов.

Специальный корреспондент сообщает: "Лидер оппозиции, Атику Абубакар, отверг результаты выборов, назвав их ложными, но попросил нигерийцев сохранять спокойствие, избегать насилия и выразил намерение скорее добиваться справедливости в судебных инстанциях. Председатель Народно-демократической партии (People's Democratic Party), Уче Секондус, так же заявил, что результаты отличаются от результатов, объявленных на избирательных участках, и что его партия полностью их отвергает. На момент публикации, объявленные к настоящему времени результаты показали, что из 36 штатов правящая партия APC (The All Progressives Congress) лидировала в 15 штатах с 12 061 230 голосами, в то время как PDP (People's Democratic Party) отставала от неё, лидируя в 12 штатах с 8 592 330 голосами. Создается впечатление, жребий брошен в пользу правящего президента и его партии".



Корреспондент отмечает,что по всей стране возрос уровень напряженности.



"Многие офисы и школы либо полностью закрыты, либо просто предоставляют базовые услуги. Большинство жителей опасаются, что после обнародования окончательных результатов конфликт и напряженность между двумя основными политическими партиями могут обостриться", - сообщает корреспондент.



В тоже время отмечая, что большинство граждан Нигерии просто устали от длительного избирательного процесса и ожидают, что все это так или иначе завершится.



Как сообщал УНН, в Нигерии 23 февраля состоялось голосование на выборах президента и губернаторов, которое было ранее перенесено с 16 февраля по решению властей. Официально голосование переносилось из-за того, что бюллетени были доставлены не на все участки для голосования.