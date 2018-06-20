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У невеликому селі під Києвом зірвано джекпот лотереї "Спортпрогноз"

У невеликому селі під Києвом зірвано джекпот лотереї "Спортпрогноз"

Київ • УНН

 • 11075 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Гравець із Київщини зірвав джекпот лотереї ТОТО "Спортпрогноз" у розмірі 300 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Переможець правильно спрогнозував результати 12 футбольних матчів. Свою ставку він зробив 12 червня у селі Тарасівка у “ЛОТО маркеті”, що розташований за адресою: вул.Залізнична, 1.

У компанії наголосили, що щасливчик може отримати консультацію щодо оформлення виграшу, зателефонувавши на “гарячу лінію” “М.С.Л.” за телефоном: 0 800 21 00 65.

Також у компанії анонсували розмір наступного джекпоту лотереї “Спортпрогноз”.

“На поточний тираж головний приз лотереї „Спортпрогноз“ становить 350 тис. гривень”, — розповіли в “М.С.Л.”.

Зазначимо, що це вже другий джекпот, зірваний футбольними знавцями у лотерею “Спортпрогноз” у червні. Минулого разу приз розміром 330 000 гривень був виграний у тиражі № 851 від 5 червня. Його власниками стали одразу восьмеро українців з різних куточків країни: Полтави, Скадовська, Харкова, Києва, Одеси, Маріуполя, Львова та міста Снятин.

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