У невеликому селі під Києвом зірвано джекпот лотереї "Спортпрогноз"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Гравець із Київщини зірвав джекпот лотереї ТОТО "Спортпрогноз" у розмірі 300 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Переможець правильно спрогнозував результати 12 футбольних матчів. Свою ставку він зробив 12 червня у селі Тарасівка у “ЛОТО маркеті”, що розташований за адресою: вул.Залізнична, 1.
У компанії наголосили, що щасливчик може отримати консультацію щодо оформлення виграшу, зателефонувавши на “гарячу лінію” “М.С.Л.” за телефоном: 0 800 21 00 65.
Також у компанії анонсували розмір наступного джекпоту лотереї “Спортпрогноз”.
“На поточний тираж головний приз лотереї „Спортпрогноз“ становить 350 тис. гривень”, — розповіли в “М.С.Л.”.
Зазначимо, що це вже другий джекпот, зірваний футбольними знавцями у лотерею “Спортпрогноз” у червні. Минулого разу приз розміром 330 000 гривень був виграний у тиражі № 851 від 5 червня. Його власниками стали одразу восьмеро українців з різних куточків країни: Полтави, Скадовська, Харкова, Києва, Одеси, Маріуполя, Львова та міста Снятин.