В небольшом селе под Киевом сорван джекпот лотереи "Спортпрогноз"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Игрок в Киевской области сорвал джекпот лотереи ТОТО “Спортпрогноз” в размере 300 тысяч гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.
Победитель правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей. Свою ставку он сделал 12 июня в селе Тарасовка в “ЛОТО маркете”, расположенного по адресу: ул.Железнодорожная, 1.
В компании отметили, что счастливчик может получить консультацию по оформлению выигрыша, позвонив на “горячую линию” “М.С.Л.” по телефону: 0 800 21 00 65.
Также в компании анонсировали размер следующего джекпота лотереи “Спортпрогноз”.
“На текущий тираж главный приз лотереи ”Спортпрогноз“ составляет 350 тыс. гривен”, — рассказали в “М.С.Л.”.
Отметим, что это уже второй джекпот, сорванный футбольными знатоками в лотерею “Спортпрогноз” в июне. В прошлый раз приз размером 330 тысяч гривен был выигран в тираже №851 от 5 июня. Его владельцами стали сразу восемь украинцев из разных уголков страны: Полтавы, Скадовска, Харькова, Киева, Одессы, Мариуполя, Львова и города Снятин.