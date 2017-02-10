У НБУ порахували кількість фальшивих грошей в Україні

Банки України мають передавати для повторного випуску в обіг своїм філіям, відділенням або іншим банкам тільки ті банкноти, які оброблені автоматизованим способом із використанням обладнання для автоматизованого оброблення банкнот. Така вимога діє з 01 січня 2017 року.

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"Станом на 01.01.2017 у готівковому обігу країни перебувало готівки на загальну суму 341,1 млрд грн, у тому числі банкнот – 339 млрд грн (2,98 млрд шт.) та монет – 2 млрд грн. (12,7 млрд шт.). Загальна кількість банкнот на душу населення становила 70 шт., а розмінних монет – 285 штук", - йдеться у повідомленні НБУ.

Як наголосив директор Департаменту грошового обігу Віктор Зайвенко, у 2016 році Національний банк України забезпечував економіку країни якісними банкнотами і монетами всіх номіналів у достатньому обсязі та своєчасно здійснював касове обслуговування банків відповідно до договорів. За 2016 рік з обігу вилучено близько 820 млн. шт. зношених банкнот, що на 11,5 % менше ніж за 2015 рік.

Також він наголосив, що використання автоматизованих технологій для оброблення готівки дозволяє виявляти підроблені банкноти.

"Сьогодні сучасна система захисту національної валюти знаходиться на одному рівні з системами захисту провідних валют світу і ситуація з підробленими банкнотами національної валюти залишається контрольованою. Так у 2016 році на 1 млн. шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,8 шт. підроблених банкнот", – додав В.Зайвенко.

Загалом серед підроблених банкнот національної валюти у минулому році переважали номінали 500 грн, 50 грн, 100 грн та 200 грн відповідно.

"Експерти Національного банку України проінформували банкірів про випадки фальшування національної валюти, що мали місце у 2016 році, та звернули увагу на низку захисних елементів гривні, які дозволяють визначати справжність грошей", - додали в НБУ.

Зазначається, що у переважній більшості підроблені банкноти гривні виготовляються з використанням копіювальної або комп’ютерної техніки, зокрема струменевих та лазерних принтерів.

Водночас у грудні 2016 року з обігу вилучили незначну кількість підроблених банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року, виготовлених поліграфічним способом з подібною до оригіналу імітацію окремих елементів захисту. Експерти Національного банку України проінформували банкірів про основні відмінності цих фальшивих банкнот від справжніх та продемонстрували на практиці, на які саме захисні елементи банкноти потрібно звертати увагу, щоб гарантовано виявити підробку.

"У 2016 році на 1 млн. шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,8 шт. підроблених банкнот (у 2015 році – 2,7 шт., у 2014 році – 3 шт., у 2013 році – 3,5 шт., у 2012 році – 4,1 шт., у 2011 році – 3,4 шт.)", - йдеться у повідомленні.

У країнах Євросоюзу, для порівняння, виходячи з даних офіційного сайту Європейського центрального банку, за підсумками 2016 року цей показник становив приблизно 36 шт. підроблених банкнот євро (у 2015 році – 49,9 шт., у 2014 році – 48 шт., у 2013 році – 43 шт., у 2012 році – 35 шт., у 2011 році – 46 шт.).