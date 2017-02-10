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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НБУ посчитали количество фальшивых денег в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. Нацбанк посчитал, что в 2016 году количество поддельных банкнот гривны было на уровне 2015 года - 2,8 подделок на 1 млн настоящих купюр, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В НБУ посчитали количество фальшивых денег в Украине

Банки Украины должны передавать для повторного выпуска в обращение своим филиалам, отделениям или другим банкам только те банкноты, которые обработаны автоматизированным способом с использованием оборудования для автоматизированной обработки банкнот. Такое требование действует с 01 января 2017 года.

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"По состоянию на 01.01.2017 в наличном обращении страны находилось наличности на общую сумму 341,1 млрд грн, в том числе банкнот - 339 млрд грн (2,98 млрд шт.) и монет - 2 млрд грн. (12,7 млрд шт.). Общее количество банкнот на душу населения составило 70 шт., а разменных монет - 285 штук", - говорится в сообщении НБУ.

Как отметил директор Департамента денежного обращения Виктор Зайвенко, в 2016 году Национальный банк Украины обеспечивал экономику страны качественными банкнотами и монетами всех номиналов в достаточном объеме и своевременно осуществлял кассовое обслуживание банков в соответствии с договорами. За 2016 года из обращения изъято около 820 млн. Шт. изношенных банкнот, что на 11,5% меньше, чем за 2015 год.

Также он подчеркнул, что использование автоматизированных технологий для обработки наличности позволяет выявлять поддельные банкноты.

"Сегодня современная система защиты национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира и ситуация с поддельными банкнотами национальной валюты остается контролируемой. Так в 2016 году на 1 млн. шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,8 шт. поддельных банкнот" , - добавил В.Зайвенко.

В целом среди поддельных банкнот национальной валюты в прошлом году преобладали номиналы 500 грн, 50 грн, 100 грн и 200 грн соответственно.

"Эксперты Национального банка Украины проинформировали банкиров о случаях фальсификации национальной валюты, которые имели место в 2016 году, и обратили внимание на ряд защитных элементов гривны, которые позволяют определять подлинность денег", - добавили в НБУ.

Отмечается, что в подавляющем большинстве поддельные банкноты гривны изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров.

В то же время в декабря 2016 года из обращения изъяли незначительное количество поддельных банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года, изготовленных полиграфическим способом с подобной оригиналу имитацией отдельных элементов защиты. Эксперты Национального банка Украины проинформировали банкиров об основных отличиях этих фальшивых банкнот от настоящих и продемонстрировали на практике, на какие именно защитные элементы банкноты нужно обращать внимание, чтобы гарантированно выявить подделку.

"В 2016 году на 1 млн. шт. Настоящих банкнот гривны приходилось около 2,8 шт. поддельных банкнот (в 2015 году - 2,7 шт., в 2014 году - 3 шт., в 2013 году - 3,5 шт. в 2012 году - 4,1 шт., в 2011 году - 3,4 шт.)", - говорится в сообщении.

В странах Евросоюза, для сравнения, исходя из данных официального сайта Европейского центрального банка, по итогам 2016 года этот показатель составлял примерно 36 шт. поддельных банкнот евро (в 2015 году - 49,9 шт., в 2014 году - 48 шт., в 2013 году - 43 шт., в 2012 году - 35 шт., в 2011 году - 46 шт.).

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