У НАЗК повідомили, коли перевірять інформацію про цуценя НАБУшника Углави
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання і протидії корупції проведе повну перевірку декларації першого заступника директора НАБУ Гізо Углави у 2021 році. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у НАЗК.
Там уточнили, що з червня 2021 року стартує відбір декларацій, які підлягатимуть повній перевірці. Черговість перевірки декларацій осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, визначена у додатку до Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
"Посада, яку обіймає Гізо Углава, відповідно до примітки до ст. 51(3) Закону України "Про запобігання корупції" належить до категорії службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Таким чином, Національне агентство проведе повну перевірку декларації Гізо Углави за 2020 рік у відповідності до черговості, визначеної у Порядку", - повідомили у НАЗК.
Ознайомитися із рекомендованим переліком черговості проведення повної перевірки декларацій, що подані службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктами декларування, які обіймають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, можна за посиланням.
Контекст
Нещодавно у соцмережах з’явилося фото начебто дружини Углави з цуценям за 100 тис. грн та аксесуаром до нього за 250 тис. грн. Углава справжність фото не підтвердив, але і не спростував.
Так само він не спростував поширену у соцмережах інформацію про відпочинок його дружини на Шрі-Ланці, вартістю 10 тисяч доларів. Проте інформація про елітний відпочинок, дорогий аксесуар та дороговартісне цуценя у декларації Углави відсутні.
Доповнення
Народний депутат з фракції "Голос" Олександра Устінова в своїй електронній декларації за 2020 рік задекларувала "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика" як об'єкти цінного рухомого майна.