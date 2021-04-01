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В НАПК сообщили, когда проверят информацию о щенке НАБУшника Углавы

В НАПК сообщили, когда проверят информацию о щенке НАБУшника Углавы

Киев  •  УНН

 • 19040 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции проведет полную проверку декларации первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы в 2021 году. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в НАПК.

Там уточнили, что с июня 2021 года стартует отбор деклараций, которые будут подлежать полной проверке. Очередность проверки деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, определена в приложении к Порядку отбора деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Должность, которую занимает Гизо Углава, в соответствии с примечанием к ст. 51 (3) Закона Украины "О предотвращении коррупции" относится к категории должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение. Таким образом, Национальное агентство проведет полную проверку декларации Гизо Углавы за 2020 год в соответствии с очередностью, определенной в Порядке", - сообщили в НАПК.

Ознакомиться с рекомендованным перечнем очередности проведения полной проверки деклараций, поданных должностными лицами, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, субъектами декларирования, занимающими должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, можно по ссылке.

Контекст

Недавно в соцсетях появилось фото якобы жены Углавы со щенком за 100 тыс. грн и аксессуаром к нему за 250 тыс. грн. Углава подлинность фото не подтвердил, но и не опроверг.

Так же он не опроверг распространенную в соцсетях информацию об отдыхе его жены на Шри-Ланке, стоимостью 10 тыс. долларов. Однако информация об элитном отдыхе, дорогом аксессуаре и дорогостоящем щенке в декларации Углавы отсутствует.

Дополнение

Народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова в своей электронной декларации за 2020 год задекларировала "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика" как объекты ценного движимого имущества.

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