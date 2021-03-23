Соцмережі публікують фото дружини НАБУшника Углави з цуценям за 100 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У соцмережах популярності набуває фотографія начебто дружини першого заступника директора НАБУ Гізо Углави з цуценям за 100 тисяч гривень і аксесуаром для цуценя за 250 тисяч гривень, повідомляє УНН.
Вказується, що фото з цуценям породи мальтіпу у сумці Royal Garden опублікувала Тамара Авалиані у Facebook, а згодом його видалила.
УНН звернувся за коментарем до самого Гізо Углави. Проте він не підтвердив, але і не спростував справжність фото.
Контекст
Раніше ЗМІ вказували на можливу причетність Гізо Углави до схем в "Укрзалізниці". Інформація з журналістського розслідування передана Спеціальній антикорупційній прокуратурі.