У НАЗК попередили нардепів, які ще не подали е-декларації про кримінальну відповідальність
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Руслан Радецький попередив народних депутатів Олександра Онищенка, Сергія Клюєва та В’ячеслава Богуслаєва, що у разі умисного неподання електронних декларацій на них очікує кримінальна відповідальність. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook передає УНН.
“Повідомляю народним депутатам України Клюєву С.П., Богуслаєву В.О., Онищенко О.Р., що Вами пропущено строк подання щорічної електронної декларації за 2015 рік. У разі подання ваших електронних декларацій у найближчий час — наступить адміністративна відповідальність, в разі умисного неподання декларації — передбачена кримінальна відповідальність”, — повідомив заступник голови НАПК.
Нагадаємо, двоє нардепів, які не встигли подати е-декларації вчасно, відзвітували про свої статки.