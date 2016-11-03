В НАПК предупредили нардепов, которые еще не подали электронной декларации об уголовной ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий предупредил народных депутатов Александра Онищенко, Сергея Клюева и Вячеслава Богуслаева, что в случае умышленного непредставления электронных деклараций их ожидает уголовная ответственность. Об этом он написал на своей странице в Facebook передает УНН.
"Сообщаю народным депутатам Украины Клюеву С.П., Богуслаеву В.А., Онищенко А.Р., что Вами пропущен срок подачи ежегодной электронной декларации за 2015 год. В случае представления ваших электронных деклараций в ближайшее время - наступит административная ответственность, в случае умышленного непредставления декларации - предусмотрена уголовная ответственность", - сообщил заместитель председателя НАПКА.
Напомним, двое нардепов, которые не успели подать электроннуд декларацию вовремя, отчитались о своих доходах.