В НАПК предупредили нардепов, которые еще не подали электронной декларации об уголовной ответственности

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий предупредил народных депутатов Александра Онищенко, Сергея Клюева и Вячеслава Богуслаева, что в случае умышленного непредставления электронных деклараций их ожидает уголовная ответственность. Об этом он написал на своей странице в Facebook передает УНН.