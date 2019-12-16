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У НАЗК планують створити підрозділ внутрішнього контролю

У НАЗК планують створити підрозділ внутрішнього контролю

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції планують створити підрозділ внутрішнього контролю, аби перевіряти доброчесність працівників. Про це під час фінального засідання Комісії з відбору голови НАЗК повідомив колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тильман Хоппе, передає кореспондент УНН.

"Всі кандидати казали, що треба створити якийсь підрозділ з внутрішнього контролю. Є план створення такого підрозділу, який буде займатися внутрішнім контролем", - зазначив Хоппе.

За його словами, такий контроль також мають проводити неурядові організації та громадськість загалом.

"Ми переконані, що сильний кандидат, який займе цю посаду, буде підтримувати доброчесність цього процесу, тому ми зібрали таку комісію. Оскільки голова НАЗК є ключем для того, аби такий механізм запрацював. І ми переконані в тому, що в нас справді гарний кандидат", - сказав Хоппе.

Нагадаємо, новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано прокурора Генеральної прокуратури України Олександра Новікова.

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