В НАПК планируют создать подразделение внутреннего контроля

"Все кандидаты говорили, что надо создать какое-то подразделение по внутреннему контролю. Есть план создания такого подразделения, которое будет заниматься внутренним контролем", - отметил Хоппе.

По его словам, такой контроль также должны проводить неправительственные организации и общественность в целом.

"Мы убеждены, что сильный кандидат, который займет эту должность, будет поддерживать добропорядочность этого процесса, поэтому мы собрали такую комиссию. Поскольку глава НАПК является ключом для того, чтобы такой механизм заработал. И мы убеждены в том, что у нас действительно хороший кандидат", - сказал Хоппе.

Напомним, новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александр Новиков.