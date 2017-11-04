У Нацполіції прокоментували "облаву" на призовників у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Поліція не влаштовує облави на призовників, оскільки не втручається у справи збройних сил. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Національної поліції Сергій Князєв, передає УНН.
“Нісенітниця про примусову мобілізацію. Нерозумні військкоми пишуть, що начебто з допомогою поліції проводять набір до армії. У Львові піднялася паніка: поліціянти влаштовують облави, забирають хлопців до армії, не дозволяючи навіть філіжанку кави допити, а якщо серйозно, подібні заяви — це ворожа провокація”, — заявив він.
Також С.Князєв зазначив, що поліція ніколи не втручається у справи збройних сил.
Нагадаємо, депутат Львівської міськради повідомив, що у Львові військові перекрили вулицю і перевіряли документи у хлопців призовного віку.
Як повідомляв УНН, у військкоматі заявили, що біля нічного клубу у Львові нікого не затримали.