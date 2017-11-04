В Нацполиции прокомментировали "облаву" на призывников во Львове

“Чушь о принудительной мобилизации. Неразумные военкомы пишут, что вроде с помощью полиции проводят набор в армию. Во Львове поднялась паника: полицейские устраивают облавы, забирают парней в армию, не позволяя даже чашечку кофе допить, а если серьезно, подобные заявления — это враждебная провокация. Полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил”, — заявил он.

Также С.Князев отметил, что полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил.

Напомним, депутат Львовского горсовета сообщил, что во Львове военные перекрыли улицу и проверяли документы у парней призывного возраста.

Как сообщал УНН, в военкомате заявили, что возле ночного клуба во Львове никого не задержали .