В Нацполиции прокомментировали "облаву" на призывников во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Полиция не устраивает облавы на призывников, поскольку не вмешивается в дела вооруженных сил. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН.
“Чушь о принудительной мобилизации. Неразумные военкомы пишут, что вроде с помощью полиции проводят набор в армию. Во Львове поднялась паника: полицейские устраивают облавы, забирают парней в армию, не позволяя даже чашечку кофе допить, а если серьезно, подобные заявления — это враждебная провокация. Полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил”, — заявил он.
Также С.Князев отметил, что полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил.
Напомним, депутат Львовского горсовета сообщил, что во Львове военные перекрыли улицу и проверяли документы у парней призывного возраста.
Как сообщал УНН, в военкомате заявили, что возле ночного клуба во Львове никого не задержали .