В Нацполиции прокомментировали "облаву" на призывников во Львове

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61754 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130411 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107808 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110335 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108394 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101151 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105855 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102737 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Нацполиции прокомментировали "облаву" на призывников во Львове

В Нацполиции прокомментировали "облаву" на призывников во Львове

Киев  •  УНН

 • 14559 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Полиция не устраивает облавы на призывников, поскольку не вмешивается в дела вооруженных сил. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН.

“Чушь о принудительной мобилизации. Неразумные военкомы пишут, что вроде с помощью полиции проводят набор в армию. Во Львове поднялась паника: полицейские устраивают облавы, забирают парней в армию, не позволяя даже чашечку кофе допить, а если серьезно, подобные заявления — это враждебная провокация. Полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил”, — заявил он.

Также С.Князев отметил, что полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил.

Напомним, депутат Львовского горсовета сообщил, что во Львове военные перекрыли улицу и проверяли документы у парней призывного возраста.

Как сообщал УНН, в военкомате заявили, что возле ночного клуба во Львове никого не задержали .

Украинские Национальные Новости

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